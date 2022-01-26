"Сєвєр наш". У Сєвєродонецьку за грантові гроші готують нову театральну виставу

У Луганському обласному академічному українському музично-драматичному театрі, що знаходиться у Сєвєродонецьку, готують виставу "Сєвєр наш". Режисер Дмитро Некрасов на цю постановку виграв грант Президента України молодим діячам мистецтв у галузі театрального мистецтва, повідомляє журналістка Суспільного.

"Сєвєр наш" — вистава за п’єсою Ольги Мацюк "Соловейки, соловки". Герої у ній без прізвищ, але мають характеристики.

Суспільне Донбас На репетиції вистави "Сєвєр наш"

Як розповів Суспільному 22-річний актор Ростислав Фоменко, він грає "Льошу, що зламався".

"Це хлопець, яких багато зараз в нашій державі. Я граю свого сучасника, так би мовити. Дуже цікава особистість, яка зламалася, і хоче спробувати себе знайти знову в цьому житті, в цьому світі. Він шукає себе в собі самому, він задається дуже багатьма питаннями: що мені робити, як мені знайти свій хребет, який він зламав", — пояснив Ростислав.

А ось героїню Любові — "Дівчину без голови" – зайві питання не турбують. Актриса Любов Янчукевич каже, — над роллю довелось попрацювати.

"Уособлення усіх таких "цікавих" дівчат, які самі не знають, чого хочуть, хто вони такі і як взагалі рухатися у житті. Вони фактично пливуть за течією — куди їх занесе. Якщо все легко і класно, то потім зазвичай нічого цікавого не виходить. Тому мені важко, і я цьому дуже радію", — говорить актриса.

Суспільне Донбас Кіт, який уособлює здоровий глузд

Єдина у спектаклі тварина, за задумом автора, уособлює здоровий глузд. І це "Кіт, що не може захистити докторську", якого грає актор Арсен Бойчук.

"Тут можна трактувати по різному. Не захистив ковбасу – він що, бився з іншими котами й не захистив ковбасу? Я все ж таки думаю, що він не захистив свою наукову роботу. Такий персонаж – здоровий смисл всіх персонажів", — розповів Арсен.

У центрі сюжету — ідентичність і стереотипи, питання історії та мови.

"Це історична плакатна трагедія, в якій доволі стереотипні історичні явища, а не люди, показані з різних сторін. Вони борються в середині один одного, ці стереотипи, один з одним, із зовнішніми обставинами й внутрішніми. Тому навряд чи вдасться зруйнувати ці стереотипи, і навряд чи комусь вдасться зруйнувати їх", — розповів Дмитро.

Прем’єра спектаклю відбудеться 28-го січня. Режисер сподівається, що нова вистава посяде гідне місце у репертуарі театру.

Що відомо

У 2020-му Дмитро Нестеренко працював у Луганському обласному музично-драматичному театрі режисером-постановником. В той період написав заявку на отримання Гранту Президента України молодим діячам мистецтв у галузі театрального мистецтва. Його ідею підтримали. А саме постановку за п’єсою "Соловейки, соловки", яку він вже давно мріяв поставити.

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