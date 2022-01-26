Аліна Кашуба з Полтавщини знімає та публікує відео про життя у селі

29-річна Аліна Кашуба із села Великий Перевіз, що у Шишацькій громаді, приблизно два місяці знімає відео про життя у селі. Їх публікує у соцмережі. За нею стежать понад 33 тисячі людей, а деякі записи набирають мільйони переглядів. Знімальним майданчиком для жінки слугує столітній будинок, у якому жили її рідні. Про це вона розповіла Суспільному.

Аліна Кашуба знімає відео для соцмереж у будинку, який звели близько 100 років тому. Розташований він у селі Великий Перевіз Шишацької громади. Зйомка в Аліни займає приблизно годину. За цей час робить не одне відео.

"Ставлю на таймер 10 секунд, щоб устигнути, виходжу, закриваю двері, чекаю. Василю, бігом вставай. Чого ти розлігся? Ми їдемо на Полтаву інтерв’ю давати. Зараз зберемо полтавської закуски і їдемо. Василю!" – каже Аліна Кашуба.

Знімати відео жінка почала з грудня минулого року.

Усі ж казали – "TikTok", я ж хотіла подивитися, що воно таке. Зайшла. Думаю, щось воно не цікаве. Думаю, для кого вони його придумали? Погортала і видалила. Потім стало нудно, знову його завантажила. І починаю знімати відео – то на горищі, то на городі. Мені сподобалося. Воно (відео – ред.) почало "залітати" непогано на перегляди. Думаю, значить, людям подобається

На її сторінці у соцмережі понад 33 тисячі підписників. Деякі відео переглянули понад мільйон разів.

фото: Суспільне Полтава Кухня в будинку, де Аліна Кашуба знімає відео

Я хочу показати, що було колись. Одні говорять, що я соромлю село. Хоча я не бачу у цьому нічого поганого. А для мене це щастя – показати, як раніше у клуб на танці ходили, у ночвах купалися, валізи такі були, шуба ось така була. Я доводжу, що у селі є життя, що тут можна ще жити.

Під час зйомок Аліна використовує старі речі рідних. А ще долучає свого брата Сергія.

фото: Суспільне Полтава Аліна Кашуба знімає відео для соцмереж

Я кажу своєму брату: "Давай ти будеш Василем". У відео завжди кричать: "Степан, Колян". Кажу: "А ти будеш Василем". І воно так людям сподобалося, коли я кричу: "Василь". Не дуже він любить зніматися. Поки вмовлю його. Василю, давай, крути антену. Про нас ролик знімали. Де ти там є? Чому воно у тебе не показує? Крути швидко!

Ідеї для відео жінка бере із власного життя. Їх, каже, ніколи не бракує.