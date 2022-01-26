Польща надасть Україні меч гетьмана Сагайдачного для тимчасового експонування

Меч гетьмана Сагайдачного приїде в Україну для тимчасового експонування. Музей Вавельського королівського замку у Кракові передасть меч до вшанування 400-річчя смерті гетьмана.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко

"Важливо, щоб українці наживо могли побачити безцінні для історії України пам'ятки. Рішення про привезення меча Петра Сагайдачного в Україну вже усно погодив Міністр культури та національної спадщини Польщі Пьотр Глінський. Попереду організація цього процесу", — заявив Ткаченко.

Меч Петра Сагайдачного зберігається у зброярні Вавельського королівського замку у Кракові. У 1621 році майбутній король Речі Посполитої Владислав ІV Ваза вручив Петру Сагайдачному за перемогу над турками у Хотинській битві.

Що відомо

Новина про експонування меча гетьмана Сагайдачного в Україні викликала бурхливу реакцію у соціальних мережах. Користувачі Твіттера жартують, що експонування меча козацького гетьмана в Україні на тлі напруженої ситуації на українсько-російському кордоні є символічним.

У 1617 році під час війни між Річчю Посполитою та Московським царством польський королевич Владислав вирушив походом на Москву з ціллю здобути царський престол. Під час походу польсько-литовське військо опинилося у скрутному положенні та потребувало підкріплення. Для порятунку ситуації по допомогу звернулися до Війська Запорозького. У 1618 році війська під командуванням гетьмана Сагайдачного долучилися до походу. Облога Москви не закінчилася взяттям міста, проте примусила царя Михайла Романова піти на перемовини з Владиславом.

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте також

Оголосили претендентів на театральну премію імені Леся Курбаса

Музеї окупованого Криму оскаржуватимуть рішення апеляційного суду Амстердаму щодо скіфського золота

Людмила Монастирська: "Коли виконую українські пісні – це для мене і відновлення, і своєрідний код"

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу