Армія, волонтери, церква. Кому найбільше довіряють українці

Найбільше українці довіряють Збройним силам, волонтерам та церкві. При цьому рівень довіри до ЗСУ зріс протягом 2021 року.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Так, станом на грудень 2021 року армії довіряють 72% респондентів. Порівняно з груднем 2020 року частка тих, хто довіряє, зросла на 6 пунктів.

Також більшість учасників опитування довіряють волонтерам (68%), звичайним людям у своєму населеному пункті (63%) та церкві (51%).

Водночас як відзначають соціологи, більшість респондентів не довіряє державним інституціям, зокрема президенту, парламенту, уряду, а також правоохоронним органам.

"Серед органів влади президенту довіряють 27%, а не довіряють – 50%. Відповідно, баланс довіри-недовіри становить -23%. Порівняно з груднем 2020 року простежується погіршення показників: частка тих, хто довіряє президента, знизилася на 5 процентних пунктів, а баланс довіри-недовіри – на 10 процентних пунктів", — зазначили у КМІС.

30-35% опитаних довіряють поліції та СБУ. Українським ЗМІ довіряють 32% респондентів, а російським медіа — 3%.

Довідка

Опитування проводилося у продовж 3-11 грудня 2021 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням). О

питано 2000 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

Що відомо

У серпні 2021 року у рейтингу прихильності до інституцій українці найбільше довіряли Збройним силам, волонтерським організаціям, а також церкві (понад 63% підтримки). Не довіряють — російським медіа, державному апарату та Верховній раді (понад 75% антирейтингу).

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