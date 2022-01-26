Школярі у Луцьку принесли теплі ковдри і лежаки для псів і котів у КП "Ласка"

Учні луцької загальноосвітньої школи №11 зібрали допомогу для безпритульних тварин, які нині живуть на території КП "Ласка". На підприємство діти принесли корм та власноруч зроблені ковдри, лежаки та маленькі будиночки, – розповіла Суспільному семикласниця Владислава Малесик.

Також школярі побували у ветеринарно-стерилізаційному центрі для безпритульних тварин "Ласка".

Учні школи №11 в КП "Ласка"

Для підопічних "Ласки" Владислава Малесик зробила невеличкий будиночок для котів, дівчинка обшила його тканиною та поклала м`який матрац, аби тваринам було тепло та затишно.

Семикласниця Владислава Малесик

Школярка Олександра Лащ привезла для тварин лежак. Його, розповіла дівчина, шила майже два тижні. "Ставлення змінилося. Я побачила, що тут багато працює людей, які допомагають собакам і котам на волонтерських засадах", – каже школярка.

Подарований тваринам лежак

Як розповіла Суспільному директорка підприємства Оксана Богданюк, нині на території ветеринарно-стерилізаційного центру більше 300 кішок та собак. "Ми вирішимо проблему безпритульності лише, коли будуть прийняті чіткі заходи у законодавчому полі, яких будуть строго і конструктивно дотримуватися: відповідальне ставлення власників, стерилізація тварин", – каже керівниця "Ласки".

Зі слів Оксани Богданюк, для учнів перебування у "Ласці" – це урок про відповідальність за приручених тварин.

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