Електронний архів Українського визвольного руху оприлюднив 10 підручників, за якими вчилися майбутні співробітники радянських спецслужб.
Про це повідомляється на Telegram-каналі Archive Artifacts.
Підручники охоплюють період із 1955 по 1990 роки. Серед них — "Українські буржуазні націоналісти" 1963 року за авторством Б.С. Шульженка, І.В. Хамазюка та В.Т. Данька, "Розкладання закордонних антирадянських організацій" 1962 року А.А. Комлєва та І.В. Хамазюка, "Боротьба з підривною діяльністю буржуазних націоналістів на території СРСР" 1965 року А.Б. Рандакявічуса, "Підривна діяльність сіоністських організацій на території СРСР і боротьба з нею ВЧК-ОГПУ в роки нової економічної політики (1921-1928 роки)" за авторством Миколи Панкова, видана у 1990-му, та інші.
Серед іншого у підручниках спецслужби є й інформація про реактиви для тайнопису — тексту, написаного спеціальним чорнилом, реактивами чи засобами, який можна прочитати лише за спеціальних умов, як зазначають автори допису.
При цьому в одному з підручників міститься інформація зі слідчої справи про підготовку групою в’язнів втечі із Воркути.
"Вони писали в Одесу простого листа, а тайнописом (ймовірно, використовуючи сечу), прописували, що їм потрібно. Зокрема: одяг, документи, фото, отруту тощо", — йдеться у повідомленні.
Однак тодішнє Міністерство державної безпеки, яке передувало виникненню КДБ, розкрило цей тайнопис, через що втеча зірвалася.
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