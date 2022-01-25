На Запоріжжі оберуть найкращих благодійників

У Запорізькій області визначать найкращих благодійників 2021 року. Реєстрація на участь у конкурсі "Благодійне Запоріжжя" розпочалася в жовтні минулого року і триватиме до 7 березня 2022 р.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного Дар'я Пасічник, яка побувала на презентації проєкту.

Регіональний конкурс серед благодійників проводять у Запоріжжі уже вчетверте. Організатори ("Асоціації благодійників України") прагнуть нагородити кращих волонтерів та організації в Запорізькій області. Вони вважають, що це стимулює соціально-орієнтовне благодійництво, меценатство та волонтерство. Ті хто бажають взяти учать, мають заповнити заявку на сайті конкурсу.

"Тут 25 номінацій. Ви можете подавати не одну заявку, а більше. Наприклад, ви є волонтером і хочете себе показати людям. Ви подаєте на себе, але ви, як і волонтер, наприклад, минулого року зробили декілька крутих подій в місті Запоріжжі та Запорізькій області. Ви можете ще подати одну заявку в номінації "Благодійна акція", — розповів представник благодійного фонду "Карітас Запоріжжя" Юрій Вдовцов.

Фото: Суспільне Запоріжжя Юрій Вдовцов

Він також порадив учасникам додавати до заявки фотографії, лінки або рекомендаційні листи від спеціалістів або установ.

Юрій Вдовцов пояснив, що переможців до квітня визначатиме наглядова рада "Асоціації благодійників України". А на 12 травня у Запорізькому обласному краєзнавчому музеї запланована церемонія нагородження. Володарі другого та третього місця отримають дипломи, а за перше місце організатори вручать статуетку "Янгол добра".

Такі конкурси відбуваються у різних областях в рамках конкурсу "Благодійна Україна". Тож, регіональні благодійники можуть позмагатися за нагороди та на всеукраїнському рівні.

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