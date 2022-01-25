Пункт екстреної медичної допомоги із села Доросині перенесли за майже 20 кілометрів у село Кременець Копачівської громади. Громада хоче, щоб швидка залишалася у їхньому селі, – розповіла Суспільному місцева жителька Ніна Гірник.

"Швидка" з Доросинь переїхала орієнтовно тиждень тому.

"Куди людині, 80-70 років, куди звертатися? Амбулаторія робить не цілодобово, а ці цілодобово працюють", – каже жителька села Ніна Гірник.

25 січня жителі села Доросині прийшли до приміщення, де був пункт екстреної меддопомоги.

Суспільне Волинь Жителі села Доросині

Раніше у пункті екстерної допомоги місцеві жителі могли отримати допомогу і в нічний час, – розповіла жителька Доросинь Леся Васєвич. "Амбулаторія робить не цілодобово, а ці цілодобово працюють", – каже жінка.

Як розповіла Суспільному відповідальна Рожищенського відділення екстреної меддопомоги Алла Томчук, одна із причин переїзду бригади – неналежний стан приміщення, де базувалися медики. У фельдшерській кімнаті, де приймалися виклики, підлога і стіни – у грибку.

Суспільне Волинь Пункт екстреної меддопомоги в селі Доросині

"Це стан, який не підлягає не те, що санітарно-епідемічним умовам, а його взагалі, напевно, треба було давним-давно списати", – вважає відповідальна Рожищенського відділення екстреної меддопомоги. Додає: нині бригада працює в ліпших умовах. В приміщенні у селі Кременець є wi-fi, тепла вода та сучасний санвузол.

Суспільне Волинь Приміщення, куди переїхала бригада

За коментарем, щодо стану приміщення, де базувалася бригада у селі Доросині, Суспільне звернулося до сільського голови. З його слів приміщення мали ремонтувати, але згодом.

Суспільне Волинь Пункт екстреної меддопомоги в селі Доросині

"Ніяких документів, щоб ми там щось робили не надходило. Приходили до мене водії, які там працювали, казали, що треба ремонт. Я їм обіцяв, що прийде весна і ми зробимо ремонт", – каже Доросинівський сільський голова Микола Касянчук.

Як розповів медичний директор обласного центру екстреної медичної допомоги Андрій Абрамов, пункт швидкої перевели у Кременець не лише через стан приміщення у Доросинях. На рішення також вплинуло те, що Кременець розташований над автодорогою Луцьк-Ковель і тепер медики швидше доїжджатимуть на аварії. У Доросинях же за місяць швидка там отримувала 70 викликів. Це, з його слів, дуже мало.

Зі слів медичного директора обласного центру екстреної медичної допомоги, назад у Доросині пункт "швидкої" не переводитимуть.

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