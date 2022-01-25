У Запоріжжі перший іноземець-захисник отримав паспорт за спрощеною процедурою

25 січня у Шевченківському відділі міграційної служби Запоріжжя перший іноземець та учасник антитерористичної операції на сході України Андрій Мильніков отримав паспорт громадянина України за спрощеною процедурою.

Про це повідомили на офіційній сторінці Міграційної служби Запорізької області в Facebook.

"Пан Андрій від народження проживав у Російській Федерації, але після вторгнення країни-агресора на наш схід - приїхав в Україну, вступив до лав добровольчого батальйону та кілька років брав безпосередню участь в антитерористичній операції на Донбасі", – йдеться у повідомленні.

Після того, як 14 грудня 2021 року Верховною Радою був прийнятий Закон "Про внесення змін до Закону України "Про громадянство України", Андрій Мильніков зміг отримати український паспорт.

Що відомо

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який спрощує отримання українського громадянства іноземцями та особами без громадянства, які захищали територіальну цілісність і недоторканність України.

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