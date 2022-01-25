Планові відключення в Одесі. Без світла залишаться 44 вулиці

26 січня у зв'язку з ремонтними роботами не буде світла на 44 вулицях Одеси. Про це йдеться на сайті ДТЕК Одеські електромережі.

Зокрема, електроенергії не буде:

З 08:00 по 17:00

Гагарінський провулок, 31;

Каманіна, 1а, 1, 21, 22, 23, 24, 19а, 19а/1, 20а, 1е, 25, 22 корп. 4, корп. 8, корп. 9, 1б, 22а, 22в, 22н, 1/, 23/, корп.3, 23б, 23в, 23д корп. 27, 24 корп. 1, 24а, 24б, 22/1;

провулок Каманіна, 1/2, 2, 2в, 3, 4;

Кільцева, 8, 8а;

Курортний провулок, 2 корп. 1, корп. 2, корп. 3, корп. 5;

Морський провулок, 2, 12, 29;

Педагогічна, 2, 5, 7, 52;

Педагогічний провулок, 5, 5а;

Перший кришталевий провулок, 1, 2, 1 корп. 1, корп. 2, корп. 7, 1а корп. 3, 2б, 2а корп. 9, 1/8, 4, 6, 10;

Полунична, 6, 20;

Полуничний провулок, 1а, 24а, 3, 3 корп. 1, 4, 5, 5а, 6, 6а, 6б, 7, 7а, 1, 9, 11, 12а, 13, 15а, 20, 21, 21-23, 23, 24/2, 24/3, 24/4, 8а;

Посмітного, 1/, 5, 7, 9, 7а корп. 1, 9, 9в, 10/12, 20, 22;

Тіниста, 24, 26, 28, 30б, 32;

провулок Тополевий 1 корп. 5, 3, 5, 7, 9, 17;

Університетський провулок, 1, 2, 4, 4б;

Фонтанська дорога, 31, 59, 59 корп. 1, 59а, 61, 63, 59а;

провулок Шовкуненка, 3, 4а, 8, 10, 12.

З 08:30 по 19:00

Виставочна, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 10, 11;

Гончарова, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7а, 4а, 10, 2а, 23а, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25;

Зоринська, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18;

Одеська, 1, 48а, 3, 4, 4а, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 19а, 20, 22, 23, 23а, 24, 25, 2, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 36а, 37, 38, 38/а, 39, 39а, 40, 41, 42, 44, 46, 48, 27;

Паркова, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 13а, 11А, 14А, 30А, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39;

Поштова, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 26, 28, 3а, 2а, 5а, 5г, 5д, 5ж, 30, 6А, 3/, 1а корп. 3, 28а, 7а;

Поштовий провулок, 6;

Тургенєва, 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 10а, 7а, 3а, 6а, 22а, 20а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.

З 09:00 по 17:00

Гайдара, 40, 74б;

Гаршина, 9;

Генерала Петрова, 47, 49 корп. 1, корп. 2;

Дачна, 7, 7а, 9;

Жаботинського, 56а, 56а-, 56а*;

Львівська, 1, 28а корп. 10, 1а, 1в, 1г, 2, 2/1, 2а, 2б, 2в, 4, 6, 7, 8, 9, 9/6, 10, 10/, 1/, 10а, 10б, 11, 12а, 13, 14а, 15, 18, 18а, 18б, 20, 20а, 20б, 22, 22а, 24, 26, 28 корп. 1;

Люстдорфська дорога, 55/*, 55ж, 55 корп. 6, 55, 55е;

Фонтанська дорога, 88, 88а, 90.

З 09:00 до 18:00

Педагогічна, 22, 24.

З 09:00 до 19:00

проспект Гагаріна, 15, 23, 23а;

Райдужна, 26, 28, 30, 32, 33, 28а/3, 34, 30а, 30а, б, 28а корп. 1, 28а/2, 41в, 41б корп 2, 38а, 39а, 41а, 41/г, 35, 36, 38, 41, 43;

Сегедська, 5;

Фонтанська дорога, 25г, 25д;

Черняховського, 1, 1а, 4.

З 09:00 по 20:00

2-й Деревообробний провулок, 25, 27, 29, 31, 33, 36, 38, 38а, 40;

3-й Деревообробний провулок, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 12б, 16а, 31б, 16б, 33а, 42а, 42б, 44, 14а, 71б, 46а, 55а, 50а, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91;

4-й Деревообробний провулок, 50а, 61;

Промислова, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 151, 153, 155, 157, 149а, 149б, 149в, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195;

Промисловий провулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 12а, 36а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 34, 38.

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