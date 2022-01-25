В аварії на Волині загинув чоловік. Ще троє людей – травмовані

Поблизу села Губин Володимир-Волинського району трапилася аварія за участі двох автомобілів. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув 37-річний чоловік, — розповіла Суспільному старша інспекторка Нацполіції Волині Марина Балдич.

Аварія трапилася о 11:00 25 січня.

Зіштовхнулися дві машини Volkswagen Passat та Fiat Ducato. "Ймовірно, 25-річний водій Volkswagen Passat не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху", — каже Марина Балдич.

Фото: Нацполіція Волині

В автомобілі Volkswagen Passat їхав водій та двоє пасажирів, один із яких, 37-річний чоловік, загинув. Обох водіїв автівок та 18-річну пасажирку легковика госпіталізували.

Як розповів Суспільному завідувач центральної оперативної диспетчерської швидкої Станіслав Лінік, одного травмованого госпіталізували в лікарню Володимира, ще двох – у Волинську обласну клінічну лікарню.

"У людей, яких привезли в обласну лікарню, то в одного травмованого є проблема з шийним відділом хребта, в іншого – закрита черепно-мозкова, струс і забій живота", – зазначив медик.

Меддиректор КП "Володимир-Волинське ТМО" Віталій Баюн розповів телефоном Суспільному, що в медзаклад "швидка" привезла одного пацієнта, який наразі перебуває в хірургічному відділенні.

"У нього – забій грудної клітки, перелом ребра, стан середньої важкості. Зараз загрози життю немає", – додав лікар.

Термінові новини та щоденні інформаційні підсумки читайте в Telegram та Viber Суспільного Волині.