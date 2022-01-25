Хакери влаштували кібератаку на МЗС Канади

Хакери здійснили кібератаку на міністерство закордонних справ Канади. Вона сталася 19 січня, однак частина сервісів все ще не працює.

"Критичні служби... наразі функціонують. Доступу до певних інтернет-сервісів поки що немає", — йдеться у заяві Ради казначейства, яка несе загальну відповідальність за урядові операції, передає Reuters.

Як відзначається, немає жодних ознак того, що будь-які інші урядові відомства постраждали.

Кібератаку було виявлено того ж дня, коли Канадський центр кібербезпеки випустив бюлетень з попередженням операторів критичної інфраструктури країни, щоб вони вжили заходів для захисту від кіберзагроз, які фінансуються Росією.

Управління безпеки зв'язку (CSE) через Канадський кіберцентр заявив 19 січня, що йому відомо про діяльність іноземних хакерів, у тому числі "підтримуваних Росією суб'єктів", які націлені на канадських операторів критичної інфраструктури та їхніх операційних та інформаційних технологій, передає Ctvnews.

Що відомо

Білоруська хакерська група "Кіберпартизани" заявила, що влаштувала атаку на комп'ютерну мережу компанії "Білоруська залізниця".

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