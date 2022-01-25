Австралія купила авторські права на прапор аборигенів за 14 мільйонів доларів

Уряд Австралії виплатив творцю прапора аборигенів Гарольду Томасу 14 мільйонів доларів за передачу авторських прав на його користування. Стяг було створено у 1971 році як символ протесту, згодом він став основною емблемою австралійських аборигенів, передає BBC.

"За останні 50 років ми зробили твір Гарольда Томаса своїм власним – ми маршували під прапором аборигенів, стояли з ним і високо підіймали його як свідчення гордості", – цитує видання слова міністра у справах корінних народів Австралія Кена Ваята.

Приводом до викопу прав на прапор став тиск із боку груп аборигенів і позиція деяких спортивних організацій, зокрема Австралійської футбольної ліги, яка почала відмовлятися платити за демонстрацію прапора.

Сам виходець із корінних народів Гарольд Томас раніше наголошував, що заявив права на прапор, щоб отримувати авторські гонорари за свої роботи та унеможливити їх підробки, які виготовляють за кордоном.

"У майбутньому прапор залишиться символом не боротьби, а гордості та єдності", — сказав він.

Корінний австралієць створив прапор – чорно-червоний стяг з жовтим колом у центрі – у 1971 році як символ протесту, згодом він став основною емблемою австралійських аборигенів.

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