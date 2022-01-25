В колишньому кінотеатрі "Зміна" у Луцьку – задимлення. Що сталося

На вулиці Богдана Хмельницького у Луцьку відбулось задимлення приміщення колишнього кінотеатру "Зміна", — розповіла Суспільному начальниця відділу обласного управління державної служби надзвичайних ситуацій Ірина Варварук.

Нині у приміщенні колишнього кінотеатру розташований центр дитячої молодіжної творчості "Диво". Його директорка Іванна Горбачук розповіла, що відбулося коротке замикання проводки в приміщенні котельні.

"Пішов дим із дверей і ми зразу застрахувалися, викликали пожежників, вони прийшли і побачили, що там було коротке замикання проводки й від того почало тліти дерево", — розповіла Іванна Горбарчук.

Виклик про задимлення на вулиці Богдана Хмельницького надійшов орієнтовно о 9:00, 25 січня. На місце події виїхала бригада рятувальників. "Загорання не було, лише задимлення, ймовірно, через коротке замикання", — каже Ірина Варварук.

Зі слів начальниці відділу Держслужби з надзвичайних ситуацій області, до приїзду рятувальників задимлення ліквідували своїми силами, ніхто не травмувався.

Станом на 11:00 енергопостачання у приміщенні відновили, зі слів Іванни Горбачук – викликали електрика, аби оглянув стан мережі.

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