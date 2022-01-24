До порядку денного засідання Верховної ради, яке відбудеться 25 січня, увійдуть законопроєкти, пов’язані із запровадженням економічних паспортів та накопичувальних пенсій, а також спрямовані на протидію російській агресії й боротьбу із поширенням COVID-19.

Про це під час брифінгу за результатами засідання фракції партії "Слуга народу" 24 січня повідомив керівник фракції Давид Арахамія, повідомляє кореспондентка Суспільного Влада Прізова.

За його словами, на першому місці перебуватимуть питання збройної агресії Росії та протидія поширенню COVID-19. Зокрема, планується розглянути зміну до проєкту закону про територіальну оборону.

"Вносимо правку в законопроєкт про територіальну оборону про використання стрілецької зброї", — розповів Арахамія.

Також народні обранці розглянуть чотири законопроєкти про економічний паспорт.

"Другі наші пріоритети — це економічний паспорт. Ініціатива президента", — зазначив політик.

Також до розгляду заплановані три законопроєкти про накопичувальну пенсію. Окрім того, Рада розгляне питання посилення відповідальності за підробку COVID-сертифікатів, додав Арахамія.

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