У системі електронних торгів Prozorro з'явилося повідомлення, у якому замовник будівництва (міськрада м. Василівка, що на Запоріжжі) повідомляє про скасування тендеру на будівництво "Центру Дії" з оголошеною вартістю 46 млн грн.

Про ситуацію довкола будівництва в ефірі програми Українського радіо "Між нами" розповів міський голова Василівки Сергій Каліман.

Як пояснив Сергій Каліман, будівництво залишається в планах. А проведений тендер скасували через ситуацію з фірмою "Магістральбудсервіс", яка не стала переможцем і оскаржила це рішення в Антимонопольному комітеті.

"Антимонопольний комітет зобов'язав нас повернути їх у кваліфікацію. Ми їх повернули, але наші тендерники знову в них знайшли помилки в їхній документації. Ми їх відхилили другий раз. Вони подали на нас знову скаргу. Антимонопольний комітет нас зобов'язав знову їх повернути у кваліфікацію. Ми зібрали нараду і вирішили що будемо оголошувати їх переможцями. Але нам зателефонували з управління Східного офісу Держаудитслужби Запорізької області й зобов'язали здійснити заходи щодо скасуваннчя тендеру", — розповів очільник Василівської міськради.

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За словами Сергія Калімана, через помилки в документації фірми "Магістральбудсервіс", Держаудитслужба заборонила укладати з нею договір. Але наразі фірма поскаржилася до Антимонопольного комітету на те, що тендер був скасований:

"Якщо Антимонопольний комітет прийме рішення взяти до розгляду скаргу, то ми будемо огАолошувати новий тендер. Якщо Антимонопольний комітет знову нас зобов'яже їх повернути, тоді це буде процедура судова", — зазначив міський голова.

Він також додав, що гроші на будівництво поки не освоєні й саме воно поки не починалось. Роботи, які були проведені дотепер, наголосив Сергій Каліман, були підготовчими (велись археологічні дослідження).

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