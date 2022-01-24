Продавали жінок у сексуальне рабство. На Одещині затримали торговців людьми

На Одещині 24 січня затримали групу торговців людьми, які за 3-4 тис. євро продавали жінок у сексуальне рабство за кордон. Про це повідомили в пресслужбі СБУ в Одеській області.

За даними слідства, українських жінок для продажу у сексуальне рабство вербували впродовж кількох років. Учасники робили це під виглядом легального працевлаштування та "діяли в умовах надзвичайної конспірації".

Схему, за даними СБУ, організував громадянин РФ. Разом із мешканцем України вони знаходили жінок у соцмережах та пропонували їм роботу. Орієнтувалися на тих, хто мав фінансові складнощі. Чоловіки пропонували легальне працевлаштування в одній із країн Євросоюзу, виготовляли необхідні документи та передавали жінок спільнику закордоном.

Співробітники СБУ зазначили, що запобігли незаконному переправленню двох жінок у пункті пропуску "Шегині" на кордоні з Польщею. Одночасно на одному з гірськолижних курортів Закарпаття затримали організатора схеми.

СБУ

Організатору збираються повідомити підозру за ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України. Якщо його провину доведуть, то чоловікові загрожує позбавлення волі строком від п’яти до 12 років з конфіскацією майна.

Наразі триває слідство.

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