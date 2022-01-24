ЗМІ повідомили про смерть дружини Януковича. Прессекретар родини спростовує

24 січня у ЗМІ з’явилися повідомлення про смерть Людмили Янукович, дружини президента-втікача Віктора Януковича. Прессекретар старшого сина колишньої першої леді спростував цю інформацію.

Серед інших про смерть Людмили Янукович повідомив політтехнолог Володимир Петров. За його словами, жінка нібито померла ввечері 23 січня.

"Людмила Янукович померла годину тому", — написав він на своєму Telegram-каналі.

Однак 24 січня Юрій Кірасир, адвокат старшого сина подружжя Олександра, заявив, що ця інформація не відповідає дійсності.

"Інформація, що поширюється окремими безвідповідальними персонами, про смерть Людмили Олександрівни Янукович — не більше ніж найчорніший піар", — повідомив він.

Юрист висловив обурення через інформацію, оприлюднену блогерами та ЗМІ,

"Про сім'ю Януковичів якої брехні лише не писали. Але подібне переходить усі людські межі", — наголосив Кірасир.

Людмила Янукович (до шлюбу — Настенко) народилася 9 жовтня 1949 року в Єнакієвому, на Донеччині. Вона вийшла заміж за Віктора Януковича у листопаді 1971 року.

За даними ЗМІ, протягом свого президентства, не розлучаючись із Людмилою, Віктор Янукович проживав у таємному фактичному шлюбі з Любов'ю Полежай.

Що відомо

У березні 2015 року стало відомо про смерть молодшого сина Януковича на ім’я Віктор.

За офіційною інформацією, він загинув в акваторії озера Байкал у РФ, коли мікроавтобус "Volkswagen", за кермом якого перебував син президента-втікача, провалився під лід. Віктор Янукович-молодший не встиг вибратися з машини, решта пасажирів змогли урятуватися.

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