Високий суд Лондона 24 січня задовольнив скаргу засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа і дозволив йому оскаржити рішення про екстрадицію до США у Верховному суді країни. У Штатах Ассанжа підозрюють у розголошенні державної таємниці.

Текст рішення Високого суду Лондона оприлюднив проєкт Wikileaks.

Воно означає, що екстрадиція Ассанжа призупиняється до розгляду апеляційної скарги чоловіка на рішення суду від 10 грудня — тоді він задовольнив клопотання влади Сполучених Штатів щодо етапування засновника Wikileaks для здійснення суду.

Високий суд Лондона обґрунтував своє рішення ситуацією, у якій ухвалювалося попереднє рішення про блокування екстрадиції Ассанжа до США у січні 2021 року. Тоді суддя вирішила, що Вашингтон не може гарантувати належних умов тримання для чоловіка.

Але пізніше, оскаржуючи це рішення суду, США передали запевнення, що забезпечать відповідні умови для тримання Ассанжа, і блокування екстрадиції було скасоване. Тому саме Верховний суд має визначити юридичну силу та обґрунтованість цих запевнень.

Тепер в захисників Ассанжа є 14 днів для подання апеляції на екстрадицію до США. А проте, як зазначає BBC, Верховний суд необов’язково прийме справу до розгляду одразу, тому на практиці питання його екстрадиції може затягнутися ще на місяці.

Наречена засновника Wikileaks Стелла Морріс заявила, що рішення Високого суду Лондона є перемогою, але "ми ще далеко від досягнення справедливості в цій справі". Так само висловився і Комітет із захисту журналістів, наголосивши, що екстрадиція Ассанжа до США стане "украй шкідливим правовим прецедентом".

Хто такий Джуліан Ассанж

Джуліан Ассанж — австралійський журналіст, який у 2006 році заснував WikiLeaks, де опублікував значну кількість секретних матеріалів про шпигунські скандали, корупцію у вищих ешелонах влади, військових злочинах і таємницях дипломатії великих держав.

У 2012 році британський суд вирішив заарештувати Ассанжа і видати його Стокгольму. Там журналіста звинуватили у сексуальному насильстві. Ассанж заховався в посольстві Еквадору в Лондоні. Там він переховувався 7 років. Зокрема, там розвинулися стосунки Ассанжа з його нареченою Моріс.

Британська поліція заарештувала Ассанжа за запитом США. У 2019 він залишився без притулку у посольстві за порушення міжнародних конвенцій і агресивну поведінку.

У США проти нього висунуто звинувачення за 18 статтями, зокрема, у порушенні законодавства про шпигунство та розкриття секретної інформації. Йому загрожує ув'язнення терміном 175 років.

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