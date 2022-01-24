Чемпіонат України з вільної боротьби: з якими здобутками повернулися волинянки

З чемпіонату України з вільної боротьби серед чоловіків та жінок волиняни повернулися з призовими нагородами, — повідомили в Іваничівській дитячо-юнацькій спортивній школі.

Змагання тривали впродовж 21-24 січня у київському Палаці спорту.

Волинянка Анастасія Алпєєва у ваговій категорії 72 кг посіла 1 місце.

Діана Лаць у ваговій категорії 50 кг зайняла третю сходинку п'єдесталу, а також виконала норматив майстра спорту України. Оксана (Гергель) Кухта у ваговій категорії 65 кг теж посіла третє місце.

Ірина та Настя Остапук вибороли п'яте місце у чемпіонаті України з вільної боротьби.

Що відомо

Волинська спортсменка, уродженка Іванич Анастасія Алпєєва, у липні минулого року здобула золоту нагороду на чемпіонаті Європи з вільної боротьби серед юніорів.

У лютому 2021-го борчиня Анастасія Алпєєва успішно виступила на чемпіонаті України з боротьби вільної серед жінок і здобула бронзову медаль.

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