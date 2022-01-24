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На Луганщині затримали колишнього бойовика
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На Луганщині затримали колишнього бойовика

Антон Степура
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На Луганщині затримали колишнього бойовика На Луганщині розвідка затримала колишнього учасника НЗФ, фото: СБУ

У Луганській області контррозвідники затримали колишнього учасника незаконних збройних формувань так званої "ЛНР". Про це Суспільному повідомила речниця СБУ у Луганській області Юлія Єременко.

"У травні 2015 року місцевий житель приєднався до лав бойовиків. Він обслуговував військову техніку та облаштовував фортифікаційні споруди", — повідомила Юлія Єременко.

Речниця СБУ додала, що зловмисник залишив угруповання через конфлікт з ватажками, які обклали "даниною" своїх підлеглих. Чоловіка затримали коли він намагався потрапити на підконтрольну територію регіону для оформлення пенсії.

За словами речниці, йому загрожує позбавленням волі Позбавлення волі – це такий вид покарання, при якому людина повністю ізолюється від суспільства в установах закритого типуна строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

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