На Луганщині затримали колишнього бойовика

У Луганській області контррозвідники затримали колишнього учасника незаконних збройних формувань так званої "ЛНР". Про це Суспільному повідомила речниця СБУ у Луганській області Юлія Єременко.
"У травні 2015 року місцевий житель приєднався до лав бойовиків. Він обслуговував військову техніку та облаштовував фортифікаційні споруди", — повідомила Юлія Єременко.
Речниця СБУ додала, що зловмисник залишив угруповання через конфлікт з ватажками, які обклали "даниною" своїх підлеглих. Чоловіка затримали коли він намагався потрапити на підконтрольну територію регіону для оформлення пенсії.
За словами речниці, йому загрожує позбавленням волі Позбавлення волі – це такий вид покарання, при якому людина повністю ізолюється від суспільства в установах закритого типуна строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.
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