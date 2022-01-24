На Луганщині затримали колишнього бойовика

У Луганській області контррозвідники затримали колишнього учасника незаконних збройних формувань так званої "ЛНР". Про це Суспільному повідомила речниця СБУ у Луганській області Юлія Єременко.

"У травні 2015 року місцевий житель приєднався до лав бойовиків. Він обслуговував військову техніку та облаштовував фортифікаційні споруди", — повідомила Юлія Єременко.

Речниця СБУ додала, що зловмисник залишив угруповання через конфлікт з ватажками, які обклали "даниною" своїх підлеглих. Чоловіка затримали коли він намагався потрапити на підконтрольну територію регіону для оформлення пенсії.

За словами речниці, йому загрожує позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

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