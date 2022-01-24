У понеділок, 24 січня, під час пресконференції у радіохабі Академії Суспільного мовлення оголосили список фіналістів Національного відбору на участь у Пісенному конкурсі Євробачення-2022.

Учасники фіналу:

Alina Pash "Тіні забутих предків"

Cloudless "All be alright"

Kalush Orchestra "Stefania"

Laud "Head Under Water"

Michael Soul "Demons"

Our Atlantic "Моя Любов"

Roxolana "GIRLZZZZ"

Wellboy "Nozzy Bossy"

"Стосовно складу учасників, я вважаю, що ми обрали дуже збалансований склад: як з точки зору музики, так і з потенціалу виконавців до телевізійного шоу. Буде, що подивитися, і буде що послухати. Вважаю, що цей баланс є хорошим результатом командної роботи нашого оргкомітету та партнерів з Friends Production. Ми ретельно послухали всі 284 заявки, які нам надіслали. Ми надали змогу конкурсантам з довгого листа взяти участь у прослуховуваннях, бо фізична присутність – значний фактор при відборі. Багато наших уявлень про артистів не збіглися з їхньою поточною формою. Або, навпаки, деякі пісні вже були з сформованою картинкою, а прослуховування дещо змінили наші перші враження", — розповів Ярослав Лодигін, член правління Суспільного, відповідальний за платформу телебачення.

За його словами, до лонглисту потрапили всі, "кого ми вважали гідними для участі у Національному відборі і потенційно ті, хто може представляти Україну та зможуть потрапити до фіналу Євробачення, що є нашою задачею мінімум": "Ми виступили під час Нацвідбору і продовжуємо виступати гарантом транспарентності і прозорості. Для нас важливо було донести цінності, місію і відкритість до конкурсу також до наших підрядників. Тому нам важливо було знайти спільну мову і нам вдалося це зробити. В принципі список Оргкомітету не дуже сильно відрізнявся від запропонованого нашим підрядником і ми дискутували найбільше тільки по одній позиції".

Скріншот, Суспільне Фіналісти Нацвідбору на Євробачення-2022

Своєю чергою Олексій Гончаренко, продюсер та керівник компанії "Френдс Про ТВ", розповів, якого шоу у фіналі Нацвідбору очікувати глядачам.

"Склад сьогоднішньої нашої вісімки я оцінюю як дуже потужну, тому що майже всі вони мають і сценічний досвід, і кліпи. Щонайменше троє-четверо — це вже молоді зірки, яких знає і любить країна. А те, що це не якісь великі зірки, мені здається, навіть добре, бо і це як місія відбіркового конкурсу, який зробив зірками і Alyosha, і Go_A. Цього року теж є надія, що ми будемо для однієї зірки великим стартом або, якщо це буде відомий артист, наступним рівнем його популярності і переходом у вищу лігу.

Концерт хочемо зробити таким, що це буде вісім абсолютно різних мінішоу. Всі вісім учасників — вони різні, співають в різних жанрах. Тому і сцена, і сценічні методи, і фокуси будуть різними — для кожного з них вони підбиратимуться індивідуально. Маю надію, що це буде яскраве шоу — і ведучі, і журі, і за лаштунками, і грінрум, який вперше буде у відбірковому конкурсі. Щоденники, які ми знімемо про кожного з учасників, дадуть змогу з одного концерту зрозуміти їх потенціали. Але це буде складний вибір і для журі, і для телеглядачів", — розповів Олексій Гончаренко, продюсер та керівник компанії "Френдс Про ТВ".

Учасниця відбору Аліна Паш вважає, що головне на конкурсі "бути чесним, це найголовніше, що варто сказати про образ, пісню".

Фото: Дар'я Коваль, Суспільне Аліна Паш, учасниця національного відбору

"Пісню, яка буде представлена для Євробачення можна буде почути 11 лютого в переддень самого фіналу. Сподіваюсь, всі, кому справді цікаво, вони послухають її, відчують її, почитають слова, дізнаються скільки там є відсилок і до чого вони. Тому, що вони там є. До прикладу, дізнаються, де знаходиться Голубка Миру Пікассо. Відверто кажучи ми ще не готували номер, я тільки його собі бачу у своїй фантазії. Я нарешті дозріла до того, набрала сценічного досвіду, написання пісень, зробила їх багато і зрозуміла, що годна написати ту пісню, з тим змістом, яку б я хотіла показати". Я супер позитивно налаштована. Я впевнена в своїй пісні, я дуже в неї вірю. Я вважаю, що ця пісня є максимально актуальна і буде звучати з центру Європи. Бо Україна - в центрі Європи", — розповіла співачка Суспільному.

У коментарі Суспільному співак Wellboy заявив, що його пісню можна буде почути вже 11 лютого перед самим відбором, перед фіналом Євробачення.

"Виступ подивитесь вже на телеканалі. Пісня буде про всіх босоногих людей. От вони босі і вони йдуть все життя босі . Їм так тяжко і так важко, але їм допомагає рідна земля і допомагає сила свого села. Вирішив піти на Євробачення, бо це прикольно. Це ж якісь нові відчуття взагалі. І це запам'ятається, я зможу розказувати своїм друзям, що я був на Євробаченні. Я ніколи не був в Італії. Дуже хочеться в Італію", — каже співак.

Що відомо

Фінал Національного відбору на Євробачення-2022 відбудеться у форматі телевізійного концерту 12 лютого о 19:00 в прямому ефірі суспільного телеканалу UA: ПЕРШИЙ .

о в прямому ефірі суспільного телеканалу . Виробництвом телеверсії фіналу Нацвідбору займається компанія «Френдс Про ТВ», яка також створить резервний запис виступу переможця Нацвідбору для показу під час проведення Євробачення-2022 в Італії та забезпечить постановку номера в Турині.

Зазначимо, що до Суспільного надійшло 284 заявки на участь у Нацвідборі. 17 січня було оголошено 27 учасників , які потрапили до лонглиста Національного відбору на участь у Пісенному конкурсі Євробачення-2022.

, які потрапили до лонглиста Національного відбору на участь у Пісенному конкурсі Євробачення-2022. Суспільний мовник, як член Європейської мовної спілки, є організатором Національного відбору на участь у 66-му Пісенному конкурсі Євробачення-2022.

Нагадаємо, господарем цьогорічного Євробачення-2022 є місто Турин в Італії. У конкурсі візьме участь 41 країна . Великий фінал відбудеться на арені Pala Olimpico 14 травня; півфінали — 10 та 12 травня.

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світуСтаньте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected] Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!