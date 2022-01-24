У Луганській області провели тендер на другу чергу організації тролейбусного сполучення Рубіжне—Сєвєродонецьк—Лисичанськ. Про це на своїй сторінці у фейсбук розповів голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай.

"Наразі проведено тендер на будівництво другої черги. Але дещо змінено підхід до реалізації проєкту. Якщо повністю з’єднувати три міста, то тролейбус їхатиме близько двох годин, що не дуже зручно для місцевих жителів", — розповів Сергій Гайдай.

Сергій Гайдай додав, що за оновлений планом маршрут Сєвєродонецьк – Лисичанськ (залізничний вокзал) буде подовжено по всьому Лисичанську і закінчуватиметься поблизу обласної дитячої лікарні.

Також за словами Сергія Гайдая, окремо буде відкрито сполучення Сєвєродонецьк – Рубіжне.

Що відомо

Наразі проходить виготовлення проєктно-кошторисний документації.

В першій черзі будівництва була відремонтована контактна мережа та придбано три тролейбуси з автономним ходом.

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