Європейський союз передав Державному бюро розслідувань 7 мобільних лабораторій для проведення криміналістичних досліджень вартістю майже півмільйона доларів. Після дообладнання вони поїдуть у територіальні управління бюро. Про це повідомляє кореспондент Суспільного.

"Мобільні криміналістичні лабораторії суттєво посилять наші слідчі підрозділи та підвищать ефективність Бюро загалом. Наша співпраця зі структурами Європейського Союзу розвивається за декількома напрямками", — зазначив директор ДБР Олексій Сухачов.

Відзначається, що до травня 2022 року кожна мобільна лабораторія буде обладнана наборами для криміналістичного, хімічного, біологічного та балістичного аналізу. Вони будуть використовуватися під час виїзду оперативників на місце події для збору доказів.

Як відомо, мобільні лабораторії були передані ДБР у рамках проєкту "ПРАВО—Поліція" за участі Консультативної місії ЄС в Україні.

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"Якість речових доказів часто має вирішальне значення для результатів розслідування. КМЄС пишається тим, що сприяє стабільному розвитку ДБР", — заявив заступник голови комісії Фредрік Веслау.

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