В Одесі через поширення захворювань закрили майже 250 класів

В одеських школах через поширення ГРВІ закрили майже 250 класів. Це шість відсотків від загальної кількості в місті. У садочках наразі 18 зачинених груп. Про це повідомила керівниця департаменту освіти й науки Одеської міської ради Олена Буйневич.

За словами чиновниці, клас за рішенням батьків закриватимуть, якщо в ньому на ГРВІ хворіють 20% учнів. Школи у "жовтій" зоні зачинятимуть за таким самим принципом.

"Рішення залежатиме не від наших з вами бажань (хоча, в Одесі як ніде є вибір: можна об’єднуватися для дистанційного, можна залишитися очно, поки ми не в червоній зоні). Рішення про карантин буде прийнято комісією ТЕБу разі значних коливань захворюваності у наступні дні", написала Буйневич.

Читайте нас у Telegram: головні новини Одеси та області