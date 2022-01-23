У Запоріжжі завершився міжнародний турнір із бразильського джиу-джитсу

22 та 23 січня у палаці спорту "Юність" проходив турнір із бразильського джиу-джитсу TMS UKRAINIAN CUP ZAPORIZHZHIA. У змаганнях взяли участь понад 800 спортсменів із семи країн світу.

На заході побувала кореспондентка Суспільного Дар'я Пасічник.

22 січня змагалися спортсмени віком від 4 до 18 років, розповів віцепрезидент Ліги "ТМS" Сергій Погосян. Розповідає, за результатами турніру підписали понад 12 договорів зі спортсменами, які будуть представляти і Україну, і лігу TMS за кордоном.

Фото: Суспільне Запоріжжя

"Нам рік: у 2021 році ми провели 4 чемпіонати, у цьому році заплановано 6. Це перший. По дітках вчора було розіграно 180 золотих, срібних і бронзових нагород. Дорослі також мають можливість підписати договір з нашою лігою та представляти лігу і країну на міжнародних змаганнях", — пояснює Сергій Погосян.

Фото: Суспільне Запоріжжя Сергій Погосян

23 січня боролися за першість учасники віком від 18 років з України, Грузії, Азейбарджану, Росії, Вірменії, Молдови та Словенії.

Юрій Фролов, спортсмен із синім поясом із бразильського джиу-джитсу виступав у двох категоріях: "Мастерс-1" і молодіжна.

Фото: Суспільне Запоріжжя

"До фіналу не дійшов, але 2-3 взяв. Оскільки я вже занадто дорослий, приділяв уваги занадто мало. Але тричі на тиждень намагався тренуватися. Хотілося б, звісно, без перерв, щоб це був основний вид заробітку. Ніби, можливо. Потрібно тренуватися, тренуватися, тренуватися", — ділиться спортсмен.

Фото: Суспільне Запоріжжя Юрій Фролов

На турнірі TMS UKRAINIAN CUP у категорії Para Jiu Jitsu вперше змагалися параатлети з інвалідністю.

"Вчора боролися підлітки з особливостями розвитку між собою, двоє. І сьогодні дві дорослих людини. Вони з ампутаціями рук боролися. Клас називається – клас Д. Вони між собою боролися і, також, там один з параатлетів виявив бажання взяти участь у відкритій категорії", — розповідає куратор напрямку ліги TMS З PARA JIU JITSU Артем Кузьміч.

Фото: Суспільне Запоріжжя Артем Кузьміч

Параатлет з міста Київ Вячеслав Лісніковський каже, у спортивних єдиноборствах бразильського джиу-джитсу 5 місяців. У цих змаганнях бере участь вперше.

"Мені було 18 років, був нещасний випадок. Через це врятувати руку вже було неможливо. Поки це все був досвід. Змагався в категорії Para Jiu Jitsu і у своїй ваговій категорії – 100+ з атлетами. Мені сподобалось, буду знати, над чим мені працювати. Головне – це зробити перший крок уперед, а далі все прийде, потрібно не боятися", — додає Вячеслав Лісніковський.

Фото: Суспільне Запоріжжя Вячеслав Лісніковський

Наступні змагання для спортсменів ліги розпочнуться з 14 лютого у Римі на чемпіонаті Європи з джиу-джитсу.

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