Хуртовина та пориви північного вітру. На Одещині прогнозують погіршення погоди

Одеська міська рада опублікувала попередження з посиланням на гідрометцентр Чорного та Азовського морів. В Одесі та області 24 січня вранці та вдень очікуються пориви північного вітру 15-17 м/с, вдень хуртовина.

В Одесі буде хмарно. Вночі синоптики прогнозують невеликий сніг, вдень помірний. Також очікується хуртовина. Вітер північний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-17 м/с. Температура вночі та вдень 3-5°С морозу.

В Одеській області так само варто очікувати на хмару погоду. Вночі місцями невеликий сніг, вдень помірний та хуртовина. Вітер північний 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-17 м/с. Температура вночі та вдень 3-8°С морозу. На автошляхах області видимість під час снігу 1-2 км.

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