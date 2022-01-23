Запорізькі метеорологи пепереджають про погіршення погодних умов в області

Завтра, 24 січня, у Запоріжжі та Запорізькій області очікується погіршення погодних умов.

Про це повідомляється на сайті Запорізького обласного центру з гідрометеорології.

На території Запорізької області очікуються пориви північно-східного вітру — 15-20 м/с, а також хуртовини та ожеледиця на дорогах. Такі погодні умови відповідають І рівню небезпечності, жовтому.

Завтра на акваторії Азовського моря очікуються пориви північно-східного вітру до 15-20 м/с, а також хуртовини. Висота хвиль сягатиме 13-15 дм, впродовж доби йтиме значний сніг. Рівень небезпечності в акваторії також I, жовтий.

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