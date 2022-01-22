Саудівська авіакомпанія відкриває прямі рейси з Одеси

Саудівська авіакомпанія flynas відкриває два прямих рейси з Одеси. Перельоти здійснюватимуть з травня 2022 року, повідомили у пресслужбі Одеського аеропорту.

Відтоді з Одеси до Саудівської Аравії та у зворотному напрямку можна буде летіти за двома напрямками:

Рейс "Даммам - Одеса - Даммам" відкриють з 1 травня 2022 року. Літати можна буде двічі на тиждень: щосереди та щонеділі.

відкриють з 1 травня 2022 року. Літати можна буде двічі на тиждень: щосереди та щонеділі. Рейс "Ріяд - Одеса - Ріяд" відкриють з 2 травня. За цим маршрутом можна буде летіти тричі на тиждень: щопонеділка, щочетверга та щосуботи.

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