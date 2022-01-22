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У центрі Харкова утворили "живий ланцюг" до Дня соборності
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У центрі Харкова утворили "живий ланцюг" до Дня соборності

Юлія Давидова Марина Сметана
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У центрі Харкова утворили "живий ланцюг" до Дня соборності Суспільне Харків

У День соборності 22 січня близько сотні харків'ян зібралися біля пам'ятника Шевченку у центрі міста та утворили символічний "ланцюг єднання".

Учасники акції о 14:00 з'єднали у "живому ланцюзі" вишивані рушники, виконали гімн України, передає кореспондент Суспільного.

У центрі Харкова утворили "живий ланцюг" до Дня соборностіСуспільне Харків
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У центрі Харкова утворили "живий ланцюг" до Дня соборностіСуспільне Харків

У центрі Харкова утворили "живий ланцюг" до Дня соборностіСуспільне Харків

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Що відомо

  • 22 січня Україна відзначає День соборності. Цього дня у 1919 році на Софійській площі у Києві був проголошений Акт злуки Української Народної Республіки (УНР) й Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР)
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