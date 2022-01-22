У центрі Харкова утворили "живий ланцюг" до Дня соборності

У День соборності 22 січня близько сотні харків'ян зібралися біля пам'ятника Шевченку у центрі міста та утворили символічний "ланцюг єднання".

Учасники акції о 14:00 з'єднали у "живому ланцюзі" вишивані рушники, виконали гімн України, передає кореспондент Суспільного.

Суспільне Харків

Суспільне Харків

Суспільне Харків

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