День соборності в Сумах. ФОТОРЕПОРТАЖ

У Сумах 22 січня відзначають День соборності України. Близько 10.00 містяни зібралися у центрі міста.

У сквері Шевченка відбувся мітинг.

Люди поклали квіти до підніжжя пам'ятника Т. Шевченку.

Під час заходу мешканцям Сумщини вручили відзнаки. Зокрема, званням народного художника України відзначили Олександра Чередниченка, заслуженого донора України — Олександра Булахова та Олександра Шкурка, заслуженого лікаря України — Анатолія Александренка.

Також для присутніх грав оркестр.

О 16:30 на вулиці Соборній планується створення зі свічок карти України.

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