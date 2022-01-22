День соборності в Сумах. ФОТОРЕПОРТАЖ

У Сумах 22 січня відзначають День соборності України. Близько 10.00 містяни зібралися у центрі міста.
У сквері Шевченка відбувся мітинг.
Люди поклали квіти до підніжжя пам'ятника Т. Шевченку.
Під час заходу мешканцям Сумщини вручили відзнаки. Зокрема, званням народного художника України відзначили Олександра Чередниченка, заслуженого донора України — Олександра Булахова та Олександра Шкурка, заслуженого лікаря України — Анатолія Александренка.
Також для присутніх грав оркестр.
О 16:30 на вулиці Соборній планується створення зі свічок карти України.
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Що відомо
- День Соборності України відзначається 22 січня. Цього дня у 1919 році було проголошено Акт Злуки Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки. Цього ж дня роком раніше, 22 січня 1918 року, прийняли IV Універсал Центральної Ради, який проголошував повну незалежність Української Народної Республіки.
- Вперше акція зі створення ланцюга єдності "Українська хвиля" відбулася 21 січня 1990 року. Мільйони людей взялися за руки, з'єднавши Івано-Франківськ і Київ у день 71-річчя Злуки УНР і ЗУНР. Він був одним із наймасштабніших у світовій історії, довжина ланцюга перевищувала 770 км.