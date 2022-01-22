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День соборності в Сумах. ФОТОРЕПОРТАЖ
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День соборності в Сумах. ФОТОРЕПОРТАЖ

Юлія Марковська
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День соборності в Сумах. ФОТОРЕПОРТАЖ Суспільне Суми

У Сумах 22 січня відзначають День соборності України. Близько 10.00 містяни зібралися у центрі міста.

У сквері Шевченка відбувся мітинг.

День соборності в Сумах. ФОТОРЕПОРТАЖ

Люди поклали квіти до підніжжя пам'ятника Т. Шевченку.

День соборності в Сумах. ФОТОРЕПОРТАЖ

Під час заходу мешканцям Сумщини вручили відзнаки. Зокрема, званням народного художника України відзначили Олександра Чередниченка, заслуженого донора України — Олександра Булахова та Олександра Шкурка, заслуженого лікаря України — Анатолія Александренка.

Також для присутніх грав оркестр.

День соборності в Сумах. ФОТОРЕПОРТАЖ

О 16:30 на вулиці Соборній планується створення зі свічок карти України.

Доповнюється...

Що відомо

  • День Соборності України відзначається 22 січня. Цього дня у 1919 році було проголошено Акт Злуки Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки. Цього ж дня роком раніше, 22 січня 1918 року, прийняли IV Універсал Центральної Ради, який проголошував повну незалежність Української Народної Республіки.
  • Вперше акція зі створення ланцюга єдності "Українська хвиля" відбулася 21 січня 1990 року. Мільйони людей взялися за руки, з'єднавши Івано-Франківськ і Київ у день 71-річчя Злуки УНР і ЗУНР. Він був одним із наймасштабніших у світовій історії, довжина ланцюга перевищувала 770 км.

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