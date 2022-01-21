Президент Володимир Зеленський підписав укази, якими передбачено запровадження санкцій на п'ять років проти 24 компаній та державних установ, а також понад 50 громадян РФ.

Відповідні документи опубліковано на сайті Офісу президента. Укази вводять в дію рішення Ради національної безпеки та оборони від 30 грудня 2021 року.

До списку підсанкційних осіб потрапив відомий російський дизайнер Артемій Лебедєв. Серед інших осіб більшість — російські судді та представники силових відомств окупованого Криму.

Обмеження передбачають:

блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;

заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;

запобігання виведенню капіталів за межі України.

Також санкції накладено на 24 юридичні особи. Обмеження щодо них також передбачають

блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;

обмеження торговельних операцій в частині заборони експортно-імпортних операцій, операцій з переробки з підприємствами-резидентами;

запобігання виведенню капіталів за межі України;

зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;

анулювання або зупинення ліцензій та документів дозвільного характеру, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами

Серед юридичних осіб, на які було накладено обмеження також австрійське архітектурне бюро Coop Himmelb(l)au. У 2020 році прокуратура Автономної республіки Крим відкрила кримінальне провадження щодо цього бюро через проект театру опери та балету у Севастополі. Під санкціями опинився і очільник фірми Вольф Прікс разом з п'ятьма іншими керуючими партнерами організації. Окрім блокування активів та заборони на приватизацію, українські санкції щодо громадян Австрії та Німеччини передбачають відмову у наданні та скасування віз, а також застосування інших заборон в'їзду на територію України.

Що відомо

США додали до санкційного списку чотирьох громадян України — двох чинних депутатів від партії "Опозиційна платформа – За життя", одного ексрегіонала та ексзаступника голови РНБО.

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