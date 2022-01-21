Італія подала заявку до ЮНЕСКО, щоб отримати статус Світової спадщини для еспресо.

Як зазначив міністр сільського господарства Італії Джанмарко Чентінай, це "більше, ніж просто напій.

"Це справжній ритуал і вираз нашої соціальної спільності, яка відрізняє нас у всьому світі", — сказав він, передає The Guardian.

За даними Італійського інституту еспресо, заснованого в 1998 році, ринок коштує складає понад 4 мільярди євро на рік, причому понад 90% італійців випивають по чашці на день.

Рішення національної комісії очікується навесні 2021 року.

У 2017 році до списку нематеріальної спадщини Агенції ООН вже було внесено неаполітанську піцу.

Що відомо

Кава може знизити ризик серцевої аритмії, зокрема фібриляції передсердь. Такого висновки дійшли вчені Каліфорнійського університету.

Такого висновки дійшли вчені Каліфорнійського університету. Раніше вчені визначили, що до кава може стимулювати процеси збудження в корі головного мозку, стимулювати секреторну діяльність шлунка, допомагати боротися із зайвою вагою, прискорюючи обмін речовин, і змушуючи організм використовувати в якості палива підшкірний жир, а також є природним антидепресантом.

Світові ціни на каву стрімко ростуть через сильні посухи та неврожай у Бразилії, яка є одним з головних виробників кавових зерен.

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