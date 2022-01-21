Італія подала заявку до ЮНЕСКО, щоб отримати статус Світової спадщини для еспресо.
Як зазначив міністр сільського господарства Італії Джанмарко Чентінай, це "більше, ніж просто напій.
"Це справжній ритуал і вираз нашої соціальної спільності, яка відрізняє нас у всьому світі", — сказав він, передає The Guardian.
За даними Італійського інституту еспресо, заснованого в 1998 році, ринок коштує складає понад 4 мільярди євро на рік, причому понад 90% італійців випивають по чашці на день.
Рішення національної комісії очікується навесні 2021 року.
У 2017 році до списку нематеріальної спадщини Агенції ООН вже було внесено неаполітанську піцу.
Що відомо
- Кава може знизити ризик серцевої аритмії, зокрема фібриляції передсердь. Такого висновки дійшли вчені Каліфорнійського університету.
- Раніше вчені визначили, що до кава може стимулювати процеси збудження в корі головного мозку, стимулювати секреторну діяльність шлунка, допомагати боротися із зайвою вагою, прискорюючи обмін речовин, і змушуючи організм використовувати в якості палива підшкірний жир, а також є природним антидепресантом.
- Світові ціни на каву стрімко ростуть через сильні посухи та неврожай у Бразилії, яка є одним з головних виробників кавових зерен.
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