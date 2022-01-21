21 січня у Херсоні рятувальники разом з представниками соціальних служб перевіряли на дотримання правил пожежної безпеки в опалювальний сезон родини, які опинились у складних життєвих обставинах.

В одному з будинків люди опалюються газовим котлом. Провідний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Юрій Фарина оглянув котел і місце, де він встановлений. Власниці зробив зауваження - просив прибрати від котла всі мастила, не залишати ніяких горючих, мастил, рідини. Каже, газ з олією може взаємодіяти і можуть статися непередбачені випадки. Власниця будинку Людмила Біляєва з цим погодилась і пообіцяла все прибрати.

Жінка є опікункою чотирьох дітей. Говорить, постійно нагадує онукам правила пожежної безпеки і не дозволяє самостійно вмикати електроприлади та чіпати котел. Говорить, діти туди не заходять і котел не чіпають.

А в іншому будинку немає ні газу, ні пічного опалення. Обігріваються електроприладами. Минулої зими, каже власниця будинку Марія, сталося коротке замикання і загорівся радіатор. Були усі дома, тому вчасно загасили. Жінка каже, що пояснює дітям, що таке електрика і як користуватися нею. Крім електроприладів інспектор перевірив газову плину і балон біля неї.

Ще один об’єкт, де провели рейд – гуртожиток на Комкова. Два роки тому тут у холі на першому поверсі через недопалок загорілася шафа. Після цього випадку рятувальники попросили не захаращувати коридори. Та сьогодні, каже Юрій Фарина, ситуація така сама. Коридор заставлений особистими речами мешканців.

"Люди свідомо нехтують правилами безпеки. У разі виникнення пожежі це буде ускладнювати евакуацію. Може привести до масових уражень продуктами згорання. Важко буде і рятувальникам дістатися до пожежі", - розповів провідний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям.

Сьогоднішній рейд проводився двома службами - надзвичайних ситуацій та у справах дітей, каже головна спеціалістка служби у справах дітей Корабельної районної ради Херсона Олена Чихун. Під час вони проїхалися сім’ями, діти у яких перебувають на обліку у служби. Каже, проводять роз’яснювальну бесіду щодо створення батьками безпечних умов проживання.

Як розказав Юрій Фарина, вже цього року в області сталося 25 пожеж. Дві людини загинули.