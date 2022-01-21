Американський музей природознавства у Нью-Йорку демонтував статую 26-го президента США Теодора Рузвельта, що була розташована навпроти центрального входу. Причиною такого кроку заклад назвав підтримку Рузвельтом суперечливих поглядів.

Про це повідомляє NPR.

Статую Рузвельта демонтували ще в ніч проти 19 січня й перенесли в сховище. Її планують перевезти до бібліотеки його імені, що відкриється у місті Медора штату Північна Дакота у 2026 році. А площу, де стояла статуя, протягом весни 2022-го реконструюють.

"Кінну статую Теодора Рузвельта" було встановлено навпроти Музею природознавства в Нью-Йорку (одним із засновників якого і був 26-ий президент США) у 1925 році. Вона мала увічнити пам’ять про "відданого натураліста й автора праць про природознавство".

Але в останні роки у США все більше обговорюють інші погляди Рузвельта — зокрема підтримку ним ідей про вищість білої раси та євгеніки. Ще у 2017 році комісія, створена мером Нью-Йорка Біллом де Блазіо, обговорювала ідею перенесення статуї, але зрештою вирішила додати до опису інформацію про суперечливість постаті Рузвельта.

Після хвилі протестів у США проти поліцейського насилля щодо темношкірого населення у 2020 році влада Нью-Йорка дійшла висновку, що статую Рузвельта потрібно прибрати. Це підтримав і нащадок діяча та попечитель Музею природознавства — Теодор Рузвельт-четвертий. Остаточно рішення схвалили у червні 2021 року.

Тепер статую мають встановити біля президентської бібліотеки імені Рузвельта. Установа вже оголошувала, що створить дорадчу комісію за участі істориків, науковців, митців і представників корінного й темношкірого населення США "для визначення нового контексту" розміщення статуї.

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