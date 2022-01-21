Парабіатлоністка з Харкова завоювала четверту медаль на Чемпіонаті світу

Харківська біатлоністка Людмила Ляшенко посіла третє місце на паралімпійському Чемпіонаті світу з зимових видів спорту — це її четверта медаль у норвезькому Ліллехаммері.

На змаганнях, які розпочалися 13 січня, Ляшенко стала чемпіонкою світу з лижних перегонів на середній та довгій дистанціях. Спортсменка також завоювала "срібло" у біатлоні (спринт) у класі стоячи.

"20 січня у біатлоні, в індивідуальних перегонах, збірна України виборола шість нагород — по дві кожного ґатунку", — повідомили у Департаменті у справах сім`ї, молоді та спорту Харківської міськради.

Перше місце посіла спортсменка з Вінницької області Ірина Буй, друге — Олександра Кононова з Київської області. Харківська паралімпійська спортсменка Людмила Ляшенко завоювала "бронзу".

Нині українська збірна посідає друге командне місце, поступаючись лише атлетам з Росії, які виступають під нейтральним прапором, та команді США.

Що відомо