Мешканець села Синевирська Поляна Хустського району Закарпаття Юрій Тюх доглядає на своїй ділянці 30 оленів — 15 самців та стільки ж самок. У майбутньому він хоче відкрити біопарк, який зможуть відвідувати туристи.

Оленям, яких доглядає закарпатець, близько 8 місяців. Їх привезли в грудні 2021-го з чотирьох країн: Нової Зеландії, Англії, Австрії та Угорщини. Для тварин чоловік зробив два вольєри площею по 4 га.

"Перший тиждень важко було, вони їсти не підходили, вони збилися в купу й так сиділи цілими днями, а далі вже почали звикати. Вже пройшов місяць і вони звикли. По-перше, це стрес був великий, бо їх забрали від батьків, як дітей, від батьків забрали. По-друге, вони звідти приїхали, а тут зразу сніг, а там не було снігу, тому отримали великий стрес", — розповів чоловік.

Юрій Тюх зазначив, що вирішив розводити оленів, бо хоче створити біопарк.

"Хотів вирощувати цих тварин благородних, я ними завжди захоплювався, тому хочу вирощувати й залишок відпускати в дику природу. Це така підтримка дикої природи. Це особисто моя ідея, так захотів і так вирішив. Оленів сам вибирав, вибирав чистої крові, найкращих, селекційно відібраних. Це з чотирьох країн ці тварини, де проводилася селекція оленя благородного. Це одні з генетично кращих оленів", — зазначив закарпатець.

Він зауважив, що олені є стадними тваринами.

"Тобто селекція проводилася багато років. Самців, які були найкращі, випускали до самок, і так кілька років проводилася селекція. У них всіх будуть хороші трофеї, будуть статутні, не будуть хворі. Особливого догляду за ними не потрібно. Вони стадні тварини. Їсти давати треба всім групою, не кожному окремо, а всім разом. Єдине, що треба — це дотримуватися раціону, давати зерно й дивитися, щоб всі їли", — розповів чоловік.

За один місяць, відколи оленів привезли до Синевирської Поляни, тварини з’їли 5 тонн сіна, 2 тонни зерна та 3 кілограми корму — рибного борошна.

"Один раз зранку дається зерно, сіно й все, що там треба. Увечері з тієї маси, що зранку, тільки третину треба давати, бо на ніч не можна давати їм багато, тому що шлунок йде в сплячку і тварині важко. Це не корова, не свійська тварина — їм потрібен особливий догляд. Овес і висівки, інші зерна не можна, бо в них буде здуття і тварина помре відразу", — пояснив Юрій.

Для того, аби розводити оленів, закарпатець консультувався з людьми, які їх вирощують. Був на різних фермерських господарствах, де їх вирощують, і в тих людей, котрі за ними доглядають, набрався досвіду.

За словами Юрія Тюха, біопарк з Оленями він планує відкрити навесні цього року. Наразі ще будує необхідні приміщення для цього, а також хоче купити ще 50 тварин.

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