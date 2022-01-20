Лукашенко визначив дату референдуму щодо змін до Конституції

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко призначив референдум щодо змін до Конституції країни на 27 лютого 2022 року.

Відповідний указ опубліковано на офіційному сайті президента країни.

"Указом визначено формулювання винесеного на референдум питання, яке дослівно відтворюється в бюлетені для голосування: "Чи приймаєте Ви зміни та доповнення до Конституції Республіки Білорусь?", — йдеться у повідомленні.

Як відзначається, рішення референдуму має обов'язковий юридичний характер і набуде чинності через 10 днів після публікації результатів Центральною виборчою комісії.

Які зміни до Конституції пропонуються

У новому проєкті Конституції, який винесли 27 грудня на обговорення, передбачається обмеження президентських термінів до двох. Це обмеження починає діяти лише після вступу на посаду новообраного президента — таким чином Лукашенко може обратися президентом ще принаймні двічі. Також мінімальний вік кандидата має бути 40 років, а не 35, як раніше, з них 20 років він повинен прожити на території Білорусі.

Також змінами до Основного закону Білорусі створюється представницький орган "Загальнобілоруське зібрання", яке отримує повноваження зміщати президента, якщо той порушує Конституцію. Також це зібрання може запроваджувати на території Білорусі надзвичайний чи воєнний стан за наявності підстав.

Також з чинної редакції Конституції пропонується прибрати статтю про без'ядерну зону та нейтральність Білорусі.

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Що відомо

Через загрозу репресій та переслідування учасники театральної трупи "Білоруського вільного театру" були змушені залишити країну. Тепер боротися із режимом невизнаного президента Олександра Лукашенка вони планують з-за кордону. Протестні вистави БВТ New York Times називав найбільшими театральними подіями року.

9 серпня 2020 року у Білорусі відбулися президентські вибори. На них, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційна кандидатка Світлана Тихановська — 10,1%.

Відразу після виборів у Мінську й інших містах Білорусі люди вийшли на вулиці, щоб висловити недовіру результатам ЦВК, координуючи свої дії через соцмережі, тому у перші дні протестів влада намагалася максимально обмежити роботу інтернету. Демонстранти вважають, що вибори були сфальсифіковані, а перемогу мала здобути Світлана Тихановська.

За час протестів, які тривають і нині, силовики затримали близько 30 тисяч людей. Офіційно під час протестів загинули четверо людей, неофіційно правозахисники говорять про понад 10 загиблих і десятки зниклих безвісти.

Опозиційна кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська закликала міліцію та війська зупинити насильство.

65-річний Олександр Лукашенко керує країною вже 25 років. Жодні президентські вибори (2001, 2006, 2010, 2015 років), окрім перших (1994 року), не були визнані вільними і справедливими на міжнародному рівні.

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