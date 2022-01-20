У вінницькому ліцеї вшанували пам'ять загиблих героїв України

У Вінницькому ліцеї №29 вшанували пам'ять випускників, героїв, які загинули на Сході – Сергія Зулінського та Павла Корнелюка. Про це йдеться на фейсбук-сторінці закладу.

Фото: Вінницький ліцей №29

"Відвага, героїзм, самопожертва – це все про них. Про воїнів, які ціною власного життя зупинили ворога на східних рубежах держави, оберігали мирний сон усієї країни. Ми закликаємо вас сьогодні згадати у ваших молитвах героїв, які поклали свої голови за наше майбутнє", – йдеться у дописі.

Сергій Зулінський

На фото Сергій Зулінський. Джерело: Український меморіал

Закінчив вінницький гуманітарно-естетичний колегіум № 29.

Проходив строкову військову службу в лавах аеромобільних військ ЗСУ.

Під час війни — доброволець, головний сержант-командир відділення, 81-ша окрема аеромобільна бригада, 90-й окремий аеромобільний батальйон.

28 жовтня 2014-го частина зайняла бойові позиції. На Новий рік побував удома. 19 січня 2015-го передзвонив дружині, оповівши «Привіт кохана, я живий». 20 січня дружина не дочекалася дзвінка й подзвонила сама, почула голос з російським акцентом: «Он больше не вернётся».

20 січня група на 2-х БТР рушила забрати поранених до АД. В умовах щільного туману та за відсутності зв'язку — «глушили» терористи — десантники на БТР-ах потрапили у засідку. Під час бою БТР, у якому «Зулік» здійснював штурм з іншими військовиками, врізався в будівельні конструкції аеропорту та вибухнув.

Вважався зниклим безвісти. Опізнали його близькі при вивозі з Донецького аеропорту.

Без Сергія лишились батько Микола Станіславович, мати Галина Василівна, дружина Катерина, 8-місячна донька Злата, сестра.

Павло Корнелюк

На фото Павло Корнелюк. Джерело: Фейсбук-сторінка Людмили Корнелюк

14 липня 2017 року уклав контракт із ЗСУ; після підготовки на полігоні у вересні поїхав на фронт. Старший солдат, розвідник-кулеметник 131-го батальйону.

13 грудня 2017-го в передвечірній час зазнав вогнепального поранення голови від кулі снайпера — зрикошетила від удару о брус — на спостережному пункті поблизу Донецької фільтрувальної станції. Через 2 години помер у військовому госпіталі міста Авдіївка.

Без Павла залишились батько, мама Світлана Борисівна, брат, дружина та донька Аніта 2015 р.н.