Міжнародний валютний фонд затвердив кредитний фонд у 50 мільярдів доларів для програм сталого розвитку та боротьби зі змінами клімату (Resilience and Sustainability Trust).

За планами МВФ, право на користування цими грошима отримають три чверті країн-партнерів фонду. До списку потрапили країни усі країни з низьким рівнем доходу та країни, що розвиваються, а також країни із середнім рівнем доходу з валовим національним доходом на душу населення менше ніж приблизно 12 000 доларів США на рік, передає Bloomberg.

Як зазначили в МВФ, фонд спрямований на вирішення довгострокових проблем економічної стабільності, включно зі змінами клімату, готовністю до пандемії та цифровізацією. Обсяг кредитування для кожної країни визначатиметься окремо, залежно від наявного боргу та відданості внесенню структурних змін.

Що відомо

2015-2021 роки стали найтеплішими за всю історію спостережень за змінами клімату, причому 2021-ий лише ненабагато поступився більш теплим 2015-2018 рокам.

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