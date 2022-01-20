Мешканці багатоповерхівки на вулиці Харківській проти новоствореного ОСББ в їхньому будинку. Люди кажуть, що його зареєстрували за підробленими підписами, яких вони не ставили.

Про те, що у будинку №41 по вулиці Харківській хочуть створити ОСББ людям повідомили на загальних зборах у травні минулого року. Для цього досить було, говорить одна з його мешканок Зінаїда Нєчай, зібрати 51% підписів співвласників. Хоча вони їх не ставили, у листопаді 2021-го року дізналися – підписи зібрані і подані для реєстрації ОСББ до центру надання адміністративних послуг. За словами Зинаїди Нєчай, мешканці звернулися у ЦНАП, заплатили 200 грн і взяли протокол з підписами. «Там дуже багато було і за мертвих підписів і за людей, яких у нас взагалі немає у будинку. За статутом вони повинні нам до першого січня поточного року надати кошторис, зарплати, які вони собі призначили. Але вони тут 1 січня, змінили на 15 січня, і не проводили ніяких зборів взагалі», - розповіла Суспільному Зінаїда Нєчай.

Люди написали заяву у прокуратуру, яка передала документи у поліцію. Там сказали, звертатися до суду. Голова ОССБ, яке тут наче створили Володимир Панченко живе у сусідньому будинку. 20 січня двері його квартири ніхто не відкрив і на дзвінки Суспільного чоловік протягом дня не відповідав.

Як розповів Суспільному голова асоціаціїї ОСББ «Сумщина» Роман Гученко, якщо люди побачили, що у документах стоять не їхні підписи, вони можуть звернутися до поліції. Там можуть відкрити кримінальне провадження щодо підробки документів. Або можна самостійно звернутися до суду. Відповідальність за актуальність даних несе безпосередньо особа, яка подавала документи на реєстрацію. І та особа, яка підписувала сам протокол, тобто голова зборів.

Тиждень тому мешканці, які проти створення ОСББ, провели збори та зібрали свої підписи. Але цей протокол у ЦНАПі не прийняли. Сказали, що дають людям 15 днів, аби зробити виправлення у протоколі та оповістити мешканців будинку. Надалі мешканці хочуть повернути собі управителя, який до цього обслуговував їхній будинок.

Читайте Суспільне у Telegram

Долучайтесь до спільноти у Viber