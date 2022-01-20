В Україні 22-го січня відзначається День Соборності. До цієї дати вінничани створили живий "Ланцюг Єднання" на Центральному мосту через річку Південний Буг.

Збір учасників відбувся о 12:00 на площі ім. Т. Шевченка (біля Краєзнавчого музею). За підрахунками Суспільного на акцію прийшли близько пів сотні людей.

"Ми повинні демонструвати всьому світу, що ми ддійсно сильна, незалежна держава і як мінімум українська нація. 8 років ми воюємо з Росією, але я певен, що це ще не кінець. Ті хлопці, що загинули на Революції Гідності — це був початок руху у краще майбутнє. Тому я думаю, все буде Україна", — розповів організатор акції Артем Михайлов.

Фото: Суспільне Вінниця

Участь в акції взяли Анатолій разом з дружиною та 2-річною донькою. Таким чином каже, прийшли підтримати незалежність України.

"Зараз такий час, коли нам потрібно забути про суперечки та розголоси і нагадати, що ми українці, ми можемо об'єднатися. Показати світу, що ми нація, вільна, незалежна. Взяв із собою доньку, щоб вона знала, що вона українка і пишалася цим", — розповів Анатолій.

Фото: Суспільне Вінниця

Фото: Суспільне Вінниця

Фото: Суспільне Вінниця

Що відомо

22 січня 1919 року у Києві було проголошено Акт Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки.

За часів радянського режиму День Соборності не відзначався і вважався "контрреволюційним святом". А усі офіційні згадки про нього знищувались.

Перше офіційне відзначення свята на державному рівні відбулося у 1939-му році в столиці Карпатської України – місті Хуст.

У сучасній Україні на державному рівні це свято вперше відзначили в 1999 році.

Символом свята – є "живий ланцюг": люди тримаються за руки, символічно об'єднуючи Україну й засвідчуючи її непоборність. Традиція зародилась у 1990-му році. Тоді між Києвом і Львовом вишукувалося близько трьох мільйонів громадян.

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