Суд у Пакистані визнав 26-річну Антіку Атік винною у справі про нібито богохульні повідомлення у месенджері WhatsApp. У вироку суду призначено покарання — смертна кара через повішення. Позивачем став її друг з листування, якому вона вислала карикатуру мусульманського пророка, пише The Guardian.
Сама дівчина каже, що вона мусульманка, і відкидає всі звинувачення. На суді Аніка заявила, що чоловік навмисно втягнув її в релігійну дискусію, щоб зібрати докази та "помститися" за відмову у дружбі.
З молодим пакистанцем вона познайомилася онлайн у 2019 році, і пара почала листуватися у WhatsApp.
Чоловік стверджує, що Аніка відправляла в месенджері блюзнірські карикатури на ісламських пророків, ображала їх, використовувала свій обліковий запис у Facebook для розповсюдження богохульних матеріалів іншим користувачам. Вона "навмисно чинила наругу над священними праведниками і ображала релігійні переконання мусульман", йдеться в обвинувальному висновку.
Зрештою суд визнав дівчину винною, засудив до 20 років позбавлення волі та повішення.
За даними Amnesty International, до 2020 року 108 країн повністю скасували смертну кару.
Що відомо
- Сенат Казахстану 23 грудня ухвалив поправки до Кримінального кодексу, які повністю виключають смертну кару як покарання за злочини. Закон тепер направлений на підпис президенту Касиму-Жомарту Токаєву, який раніше підтримав цю ініціативу.
- У липні 2021 року генеральний прокурор США Меррик Гарланд оголосив мораторій на смертну кару на федеральному рівні. У червні 2020 року країна поновила її вперше з 2003 року.
- Попри глобальну пандемію коронавірусної хвороби COVID-19, низка країн у 2020 році продовжувала засуджувати людей до смертної кари і проводити страти. Однак вже третій рік поспіль у світі фіксується найнижче число страт, заявили в Amnesty International.
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