Суд у Пакистані визнав 26-річну Антіку Атік винною у справі про нібито богохульні повідомлення у месенджері WhatsApp. У вироку суду призначено покарання — смертна кара через повішення. Позивачем став її друг з листування, якому вона вислала карикатуру мусульманського пророка, пише The Guardian.

Сама дівчина каже, що вона мусульманка, і відкидає всі звинувачення. На суді Аніка заявила, що чоловік навмисно втягнув її в релігійну дискусію, щоб зібрати докази та "помститися" за відмову у дружбі.

З молодим пакистанцем вона познайомилася онлайн у 2019 році, і пара почала листуватися у WhatsApp.

Чоловік стверджує, що Аніка відправляла в месенджері блюзнірські карикатури на ісламських пророків, ображала їх, використовувала свій обліковий запис у Facebook для розповсюдження богохульних матеріалів іншим користувачам. Вона "навмисно чинила наругу над священними праведниками і ображала релігійні переконання мусульман", йдеться в обвинувальному висновку.

Зрештою суд визнав дівчину винною, засудив до 20 років позбавлення волі та повішення.

За даними Amnesty International, до 2020 року 108 країн повністю скасували смертну кару.

Що відомо

Сенат Казахстану 23 грудня ухвалив поправки до Кримінального кодексу, які повністю виключають смертну кару як покарання за злочини. Закон тепер направлений на підпис президенту Касиму-Жомарту Токаєву, який раніше підтримав цю ініціативу.

У липні 2021 року генеральний прокурор США Меррик Гарланд оголосив мораторій на смертну кару на федеральному рівні. У червні 2020 року країна поновила її вперше з 2003 року.

Попри глобальну пандемію коронавірусної хвороби COVID-19, низка країн у 2020 році продовжувала засуджувати людей до смертної кари і проводити страти. Однак вже третій рік поспіль у світі фіксується найнижче число страт, заявили в Amnesty International.

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