На Луганщині знайшли хлопця, який залишив свій одяг біля ополонки

Правоохоронці встановили власника дитячих речей, які напередодні знайшли біля ополонки на озері Кривеньке у Сєвєродонецьку. Про це Суспільному розповіла речниця Нацполіції Луганщини Тетяна Кириленко.

За її словами, інформацію про знахідку поліцейські отримали напередодні о 18.30. Зранку водолази дослідили дно озера, а ювенальні інспектори перевірили навчальні заклади громади. Власника речей впізнали за жовто-чорною курткою.

"Одразу виїхала і слідчо-оперативна група, і інспектори-криміналісти. Одразу до адміністрацій шкіл надіслали звернення, щоб вони встановили, можливо ідентифікували за речами дитину", — додала Кириленко.

За словами речниці, з юнаком все добре. Він разом з батьком забув ці речі, після того, як скупалися в ополонці.

Що відомо

У Сєвєродонецьку на Водохреще біля ополонки знайшли речі й одяг підлітка.

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