У пожежі на Харківщині загинули жінка з онукою

У селищі Покотилівка Харківського району сталася пожежа у приватному одноповерховому будинку. Загинули 45-річна жінка з 9-річною онукою.

Пожежа сталася 20 січня близько 12:00, підтвердив Суспільному голова Харківської районної державної адміністрації Юрій Раїна. За його словами, на місці події працюють кілька бригад рятувальників.

Гасити пожежу допомогав сусід Вадим Тюрне. Він розповів Суспільному, що вогонь охопив будинок дуже швидко: "Шифер летів в усі сторони. Горіло сильно. Швидко, бо, по-перше, будинок з дерева, а по-друге, новий матеріал, зараз все пластикове, розгорається дуже швидко. Обшивка була вся пластиковою".

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Сусіди і викликали рятувальників об 11:15, повідомив на місці події речник рятувальників регіону Євген Василенко. За його словами, попередньо, вогонь поширювався з коридору чи тамбуру. Площа пожежі склала близько 100 кв. м.

"На момент прибуття бригад будинок був повністю охоплений вогнем. Полум'я почало розповсюджуватися і на господарчі будівлі. Під час гасіння пожежі рятувальниками були виявлені тіла двох загиблих, жінки близько 50 років і її онуки, дівчинки 2012 року народження", — сказав Василенко.

За даними директора Центру екстреної допомоги Віктора Забашти, попередня причина смерті жінки з онукою — отруєння чадним газом.

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Попередня причина пожежі

Причиною пожежі міг стати саморобний прилад для обігріву, розміщений на веранді, сказав речник рятувальників Євген Василенко: "Ймовірніше за все, сталося порушення правил пожежної безпеки при експлуатації".