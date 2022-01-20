В нацпарку на Волині вперше зимує лебідь-кликун: що про нього відомо

У Національному природному парку "Прип'ять-Стохід" вперше зафіксували лебедя-кликуна, який на зимівлю залишився на Волині, — розповів Суспільному старший науковий співробітник парку Юрій Корх.

Птаха вперше побачили та сфотографували на річці Стохід 18 січня.

Зі слів Юрія Кроха, лебеді-кликуни — це південний вид птахів, які зазвичай на зимівлю відлітають у тепліші регіони України. Нині ж самка плаває разом зі зграєю лебедів-шипунів, які зазвичай зимують тут.

Фото: Facebook/Нацпарк "Прип'ять-Стохід"

Як розповів науковий співробітник, птахи візуально відрізняються формою дзьоба. У лебедів-шипунів є чорна вуздечка, біля основи верхньої щелепи великий чорний виріст, дзьоб — червоний, а в лебедів-кликунів дзьоб жовтий з чорним кінчиком.

Фото: Facebook/Нацпарк "Прип'ять-Стохід"

Чому птах прибився до зграї лебедів-шипунів Юрій Корх пояснити не зміг. Каже: це рідкісне явище, зафіксоване вперше. Загалом, — додав старший науковий співробітник, — зимують у парку "Прип'ять-Стохід" від 55 до 75 особин лебедів-шипунів.

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