Вартість газу у США та ЄС знизилася на понад 6% — лондонська біржа

19 січня ціна газу знизилася на 6,3% на тлі помірної погоди в Європі та США на початку тижня. Про це свідчать дані лондонської біржі ICE Futures .

Ціна на ф'ючерси з постачанням у лютому 2022 року на газовому хабі TTF (Нідерланди) під кінець торгів закріпилася на рівні 75,240 МВт-год. При перерахунку одиниць Мегават-година на кубічну систему обчислення виробленої енергії, вартість газу котирувалася в розмірі $896 (€789,4) за 1 тис. куб.м.

За даними NatGasWeather, прогнозні моделі погоди показують, що на зміну м’яким умовам вже у США наприкінці тижня прийде похолодання, грози та мінусові температури - насувається арктичний фронт. Супутникові знімки вловлюють велику область дощових хмар, які мають прийти на Східну Європу, а холодні вітри та сира погода — також на південь, що, своєю чергою, збільшить попит на газ.

У Bespoke Weather Services повідомили, що через так званий “арктичний вибух” січень цього року буде найхолоднішим з 2014 року. Основне питання полягає в тому, чи збережеться похолодання до лютого, зазначили там.

При цьому у вівторок видобуток газу оцінювався на рівні 94 млрд кубометрів, що на 2 млрд кубів на добу нижче грудневого рівня. Подальші холоди можуть призвести до перерв у виробництві – примусового скорочення видобутку газу.

Таким чином, хоча світові ціни на газ знизилися на початку 2022 року, вони все ще залишаються на історично високих рівнях. Як зазначає енергетична консалтингова компанія EnergyQuest, хоча очікується, що зростання попиту на скраплений газ у Китаї сповільниться цього року, імпорт у четвертому кварталі все ще зріс — на 15%, у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року.

На думку консультантів EnergyQuest, концентрація російських військ на кордоні з Україною, а також питання схвалення або не схвалення газопроводу Північний потік-2, можуть мати вирішальний вплив як на об'єми постачання російського газу до Євросоюзу, так і на ціни на паливо. Посилення ризику ескалації війни загрожує транзиту газу до країн Євросоюзу, що може погіршити дефіцит газу на ринку.

Що відомо

Ціни на газ у Європі почали зростати на початку грудня 2021 року, коли міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що наразі не бачить підстав для запуску добудованого російського газопроводу "Північний потік-2". Як наслідок, Росія скоротила постачання газу до Європи, як ймовірно не пропонуватиме збільшення постачання газу до схвалення запуску газопроводу.

У результаті, 21 грудня ціна газу перетнули позначку у 2000 доларів за тисячу кубів. На TTF ф'ючерси на газ досягли історичного максимуму в 182,78 євро/МВт-год, що на 985% більше в річному обчисленні. Відтоді ціни залишаються на історичних максимумах.

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