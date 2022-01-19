Amazon розкрив назву нового серіалу по всесвіту "Володаря перснів"

Новий серіал Amazon, який має вийти на екрани у вересні 2022 року матиме назву "Володар перснів: Персні влади".

"Це заголовок, який, як ми уявляємо, міг би жити на корінці книги поруч із рештою класики Толкіна. Персні Влади об’єднують усі основні історії Другої Епохи Середзем’я: кування кілець, піднесення Темного Лорда Саурона, епічна історія Нуменора та Останній союз ельфів і людей", — розповіли шоураннери Джей Д. Пейн та Патрік Маккей, передає The Hollywood Reporter.

Вони зазначили, що раніше глядачі бачили історію тільки одного персня, однак тепер вони хочуть показати, що сталося з рештою.

Перший сезон серіалу коштував 465 мільйонів доларів і його вже назвали найдорожчим шоу всіх часів.

Перший сезон буде складатися з восьми епізодів, два з яких зняв Хуан Антоніо Байона, відомий по "Притулку", "Голосу монстра" і "Світу юрського періоду 2". Головного злодія грає Джозеф Моул (серіали "Гра престолів", "Вулиця різника"), а володарку ельфів Галадріель – Морфідд Кларк ("Історія Девіда Копперфілда", "Свята Мод").

Що відомо

Amazon Studios в соцмережах оголосили дату прем'єри амбітного серіалу The Lord of the Rings за мотивами книжкової саги "Володар перснів" Дж. Р. Р. Толкіна. Перший епізод з'явиться тільки на стрімінговій платформі Amazon Prime 2 вересня 2022 року. Наступні епізоди виходитимуть щотижня.

Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу