Sotheby's виставив на аукціон ранні роботи Клода Моне. Яка їхня вартість

У Великій Британії аукціонний дім Sotheby's виставив на продаж кілька ранніх робіт одного з найвідоміших художників-імпресіоністів Клода Моне.

Як повідомляє CNN, орієнтовна вартість картин сягає 50 мільйонів доларів.

П'ять робіт, які відбивають перехід французького митця до абстрактного експресіонізму, будуть виставлені на аукціон у Лондоні у березні 2022 року, зазначає видання. Всі вони були написані у 1900 році.

"Ці п'ять приголомшливих робіт, що відбивають шлях до його великих картин з водяними ліліями (найвідоміша серія картин Клода Моне — ред.), блискуче відображають історію Моне як батька сучасного мистецтва", — сказала Хелена Ньюман, голова Sotheby's Europe та голова відділу імпресіоністів та сучасного мистецтва світу.

Найвідомішою з виставлених на аукціон картин є "Les Demoiselles de Giverny", вартість якої оцінюється у 25–27 мільйонів доларів. Вона є одним із найчастіше повторюваних мотивів паризького художника — пухких стогів сіна.

Серед інших робіт Моне, які можна буде придбати на торгах — "Хризантеми" 1897 року та "Лід в Беннкурі".

У Нідерландаху у серпні 2021 року в Музеї Заанса грабіжник намагався викрасти роботу Клода Моне "Вурзаан і Вестерхем". Проте поліція його вчасно зупинила — після невдалого пострілу крадій викинув картину і втік з місця злочину.

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