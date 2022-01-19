Французький актор Гаспар Ульєль загинув на гірськолижному курорті

Внаслідок нещасного випадку на гірськолижному курорті в Альпах загинув французький актор Гаспар Ульєль.

Акторові було 37 років. За попередніми даними, під час катання Ульєль зіткнувся з іншим лижником, передає France 24.

Після інциденту чоловіка терміново ушпиталили у тяжкому стані з черепно-мозковою травмою до лікарні міста Гренобль, де він і помер.

Гаспар Ульєль народився 25 листопада 1984 року у Булонь-Бійанкур у сім'ї стилістів. Вивчав кінематограф в Університеті Венсен у Сен-Дені.

Ульєль відомий за фільмами "Довгі заручини" (2004), "Париж, я люблю тебе" (2006), "Ганнібал: Сходження" (2007), "Сен-Лоран. Стиль — це я" (2014), "Це лише кінець світу" (2016). У 2004 та 2017 роках ставав лауреатом головної французької кінопремії "Сезар".

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